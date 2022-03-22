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ДТЕК, "Нафтогаз" і "Укренерго" закликали міжнародні енергокомпанії припинити співпрацю з Росією

Фото: ДТЕК, "Нафтогаз" і "Укренерго" закликали міжнародні енергокомпанії припинити співпрацю з Росією (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Найбільші енергетичні компанії України закликали міжнародний бізнес зупинити закупівлю російських енергоресурсів і поставку технологій і комплектуючих для російського паливно-енергетичного комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний лист, який підписали ДТЕК та державні "Укренерго" і "Нафтогаз".

"Ми закликаємо усі західні компанії припинити будь-яку співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері. Відмовитися від купівлі російських енергоресурсів та заборонити постачання туди комплектуючих та технологій. Це стосується як газу, вугілля та електроенергії, так і виробництва двигунів, турбін, шахтного та іншого енергетичного обладнання. Не може країна, яка цілеспрямовано скидає бомби на притулки з дітьми, користуватись технічними та інтелектуальними досягненнями цивілізованого світу", - йдеться у зверненні, опублікованому на сайті ДТЕК.

Українські компанії наголосили, що попри вимогу Міжнародного суду ООН припинити війну та винищення мирного населення, Росія продовжує бомбардувати міста та влаштовувати гуманітарну катастрофу. Тому єдиний спосіб зупинити цю війну - позбавити країну-агресора коштів на її продовження.

"Кожен долар, сплачений Росії, призводить до нових жертв та руйнувань. Від імені сотень тисяч працівників паливно-енергетичного комплексу закликаємо вас припинити підтримувати російську економіку, доки ця країна не зупинить варварську війну проти України", - йдеться у зверненні.

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ДТЕКУкренергоНафтогаз України