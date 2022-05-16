ДТЭК ликвидировал последствия ракетных обстрелов электросетей в Одесской области

"Что касается территорий, где меньшая интенсивность боевых действий-это Одесса, где тоже работают энергетики нашей компании, то здесь мы заживили обесточенную на той неделе часть области. Это 7 тысяч потребителей. Они вчера получили свет. Спасибо энергетикам, которые все это починили", - сказал он.

Сахарук добавил, что из-за активных боевых действий на Донетчине сохраняется сложная ситуация и повреждения даже доходят до таких городов как Доброполье, Бахмут, Краматорск, где раньше электроснабжение было относительно стабильным.

Он подчеркнул, что сейчас без света остаются более 200 населенных пунктов Донецкой области.

Также Сахарук добавил, что работы по возвращению света на Киевщине находятся на финальной стадии, за последнюю неделю свет вернули еще в 6 тыс. домов.

"День-два, я думаю, и мы завершим восстановление. И в принципе, Киевская область уже дальше будет работать только над тем, чтобы поднимать надежность", - подытожил он.