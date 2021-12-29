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ДТЭК в Киеве и области перенес плановые работы в сетях после 10 января

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Киев, Среда 29 декабря 2021 11:59
ДТЭК в Киеве и области перенес плановые работы в сетях после 10 января Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве и Киевской области не будут проводить плановые работы на электросетях с отключением электричества с 29 декабря по 10 января.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы компаний ДТЭК "Киевские электросети" и ДТЭК "Киевские региональные электросети".

"Мы корректируем график плановых работ на период с 29 декабря по 10 января: плановые работы для усиления инфраструктуры сетей не будут проводиться - свет для этого не будет отключаться", - говорится в сообщениях операторов систем распределения Киева и Киевской области.

Вместе с тем, в компаниях подчеркнули, что аварийные бригады продолжат работать в круглосуточном режиме, чтобы возвращать свет в случае аварий или непогоды.

"ДТЭК - надежная и ответственная компания, которая заботится о своих клиентах и ​​понимает, что бесперебойное электроснабжение - это тепло и уют в праздничные дни", - подытожили в компании.

Как сообщалось, за год на шахте Степная компании "ДТЭК Энерго" более 1 млн куб. м шахтного метана направили на производство электро- и тепловой энергии для нужд предприятия благодаря технологии когенерации.

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