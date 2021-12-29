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ДТЕК в Києві та області переніс планові роботи в мережах після 10 січня

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Київ, Середа 29 грудня 2021 11:59
ДТЕК в Києві та області переніс планові роботи в мережах після 10 січня Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві та Київській області не будуть проводити планові роботи на електромережах з відключенням світла з 29 грудня до 10 січня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-служби компаній ДТЕК "Київські електромережі" та ДТЕК "Київські регіональні електромережі".

"Ми коригуємо графік планових робіт на період з 29 грудня по 10 січня: планові роботи для посилення інфраструктури мереж не проводитимуться – світло для цього не відключатиметься", - йдеться в повідомленнях операторів систем розподілу Києві та Київської області.

Разом з тим, в компаніях наголосили, що аварійні бригади продовжать працювати в цілодобовому режимі, аби повертати світло в разі аварій чи негоди.

"ДТЕК - надійна та відповідальна компанія, яка піклується про своїх клієнтів і розуміє, що безперебійне електропостачання - це тепло та затишок в святкові дні", - підсумували в компанії.

Як повідомлялось, за рік на шахті Степова компанії "ДТЕК Енерго" понад 1 млн куб. м шахтного метану спрямували на виробництво електро- і теплової енергії для потреб підприємства завдяки технології когенерації.

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