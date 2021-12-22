В ДТЭК рассказали, сколько электроэнергии выработала за год новая установка из шахтного метана

За год на шахте Степная компании "ДТЭК Энерго" более 1 млн куб. м шахтного метана направили на производство электро- и тепловой энергии для нужд предприятия благодаря технологии когенерации.

"Пилотный проект по когенерации шахтного метана стартовал на предприятии в конце 2020 года. С этого времени газ, который выделяется в горных выработках при добыче угля, не просто откачивается на поверхность, чтобы шахтеры работали безопасно, но и превращается в электричество и тепло на специальном когенерационном оборудовании", - сообщили в компании.

Это совместный проект компаний "ДТЭК Энерго" и Recycling Solutions.

В пресс-службе отметили, что технология позволила снизить нагрузку на экологию региона и оптимизировать энергозатраты на добычу угля.

"ДТЭК Энерго внедряет экологические инициативы для снижения негативного влияния промышленного производства на окружающую среду регионов, где работают наши предприятия. Газ метан выделяется в горных выработках при добыче угля, и в больших концентрациях опасен для шахтеров. Поэтому мы постоянно проветриваем и дегазируем выработки. Раньше этот сопутствующий газ выбрасывался в атмосферу. Теперь он сжигается на специальной когенерационной установке и превращается в электричество", - отметил Михаил Барабаш, директор по добыче угля "ДТЭК Энерго".

За год когенерация позволила утилизировать 1,3 млн кубометров шахтного метана. Из него для предприятия произвели около 6 млн кВт.ч. электроэнергии - это десятая часть от общего энергопотребления шахты.

Проект на шахте "ДТЭК Энерго" реализовала компания Recycling Solutions, которая занимается стратегическим управлением отходами и побочными продуктами производства. Инвестиции Recycling Solutions (входит в SCM) составили 2,6 млн долларов.

"Выбросы метана имеют высокий коэффициент воздействия на глобальное потепление. Одновременно - метан является альтернативным источником энергии. За год нашей работы когенерационной установки на шахте Степная выбросы в окружающую среду снизились на 1,3 млн кубометров в СО2. Этот объем можно сравнить, например, с летней эксплуатацией 5 тыс. легковых автомобилей, сжиганием 11,2 тыс. тонн угля или обеспечением 2,7 тыс. домов тепло - и электроэнергией. Аналогичный объем СО2 ежегодно перерабатывают 11 тыс. га леса. Сейчас наша установка - редкий действующий пример среди проектов когенерации на основе промышленных газов в альтернативной энергетике Украины", - подчеркнул Дмитрий Ануфриев, генеральный директор Recycling Solutions.