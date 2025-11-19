UA

Економіка

ДТЕК хоче поставити в Україну додаткові партії скрапленого газу зі США, - Тімченко

Фото: генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко (прес-служба ДПЕК)
Автор: Сергій Новіков

ДТЕК веде перемовини з американськими компаніями щодо додаткових поставок скрапленого газу.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко на сторінці в LinkedIn.

Він розповів, що поки він знаходиться у Вашингтоні для обговорення енергетичної безпеки, ДТЕК доставив американський скраплений газ у Литву, який взимку допоможе посилити енергобезпеку України.

"У найближчі місяці Україні знадобиться ще багато поставок, і ДТЕК вже веде перемовини з американськими виробниками щодо доставки нових партій LNG до Європи через Балтію та Середземномор'я", - наголосив Тімченко.

Очільник ДТЕК додав, що Сполучені Штати сьогодні є незамінним енергетичним партнером як для України, так і для Європи.

"Поки ми працюємо над тим, щоб покрити наші нагальні потреби цієї зими та прискорити відбудову енергосистеми в довгостроковій перспективі, цей союз лише міцнішатиме", - підкреслив Тімченко.

ДТЕКСполучені Штати АмерикиГаз