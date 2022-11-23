ДТЕК готовий відновити роботу Трифонівської СЕС у Херсонській області

Компанія "ДТЕК ВДЕ" для підтримки енергосистеми готова відновити роботу Трифонівської сонячної станції в Херсонській області, звільненої від російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Потужність Трифонівської СЕС - 10 МВт. Вона припинила роботу з початку окупації Херсонської області.

За попередніми оцінками, російські окупанти пошкодили близько 10% сонячних панелей.

Наразі в компанії чекають дозволу військових і правоохоронних органів для повернення на сонячну електростанцію та остаточну оцінку її стану та збитків.

"Компанія планує оперативно відремонтувати СЕС і при першій же можливості почати виробляти електроенергію в енергосистему, що важливо для України в умовах енергетичної кризи та зими", - заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Трифонівська СЕС - перший об’єкт "ДТЕК ВДЕ", над яким компанія відновлює контроль після тимчасової окупації територій Херсонської області Росією.