ДТЕК готовий відновити роботу Трифонівської СЕС у Херсонській області
Компанія "ДТЕК ВДЕ" для підтримки енергосистеми готова відновити роботу Трифонівської сонячної станції в Херсонській області, звільненої від російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.
Потужність Трифонівської СЕС - 10 МВт. Вона припинила роботу з початку окупації Херсонської області.
За попередніми оцінками, російські окупанти пошкодили близько 10% сонячних панелей.
Наразі в компанії чекають дозволу військових і правоохоронних органів для повернення на сонячну електростанцію та остаточну оцінку її стану та збитків.
"Компанія планує оперативно відремонтувати СЕС і при першій же можливості почати виробляти електроенергію в енергосистему, що важливо для України в умовах енергетичної кризи та зими", - заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.
Трифонівська СЕС - перший об’єкт "ДТЕК ВДЕ", над яким компанія відновлює контроль після тимчасової окупації територій Херсонської області Росією.
Нагадаємо, російські війська вранці 23 листопада завдали ударів по Херсону, застосувавши касетні снаряди. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки у мікрорайоні Житлоселище.
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