ДТЭК эвакуировал 3 тысячи сотрудников и членов их семей из зон боевых действий
Фото: ДТЭК эвакуировал 3 тысячи сотрудников и членов их семей из зон боевых действий (dtek com)
Компания ДТЭК обеспечила эвакуацию около 3 тысяч своих сотрудников и членов их семей из точек боевых действий против российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.
"Мы не стоим в стороне по гуманитарным вопросам. В течение всех этих недель мы обеспечивали эвакуацию сотрудников и членов их семей, это около трех тысяч человек", - сказал он.
Сахарук также, что компания обеспечивает города и общины медикаментами, продуктами питания и углем для эвакуационных поездов.
Также, по словам Сахарука, ДТЭК поддерживает вооруженные силы Украины и силы территориальной обороны автомобилями, противотанковыми ежами, техникой, и делает все возможное для обеспечения помощи.