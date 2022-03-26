ДТЕК евакуював 3 тисячі співробітників та членів їх сімей з зон бойових дій

Компанія ДТЕК забезпечила евакуацію близько 3 тисяч своїх співробітників та членів їх сімей з точок бойових дій проти російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"Ми не стоїмо осторонь щодо гуманітарних питань. Протягом всіх цих тижнів ми забезпечували евакуацію співробітників і членів їх сімей, це близько трьох тисяч людей", - сказав він.

Сахарук також, що компанія забезпечує міста та громади медикаментами, продуктами харчування та вугіллям для евакуаційних поїздів.

Також, за словами Сахарука, ДТЕК підтримує Збройні сили України та сили територіальної оборони автомобілями, противотанковими їжаками, технікою, та робить все можливе для забезпечення допомоги.