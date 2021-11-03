"ДТЭК Энерго" ввел 23 новые лавы и экстренно наращивает добычу угля

"В январе-октябре этого года на шахтах ДТЭК Энерго добыли 13,7 млн тонн угля марки "Г". Для обеспечения стабильной непрерывной добычи за этот период на шахтах компании ввели в работу 23 новых лавы. Только в октябре на шахтах компании было добыто более 1,4 млн тонн топлива и запущены 2 новых лавы", - говорится в сообщении.

До конца года компания планирует обеспечить добычу 17 млн тонн угля и запустить еще 6 лав.

"Компания "ДТЭК Энерго" обеспечивает существенный вклад в энергонезависимость Украины, поэтому сейчас на плечах украинских горняков еще больше ответственности. Стартовал отопительный сезон и вместе с энергетиками нужно обеспечить свет и тепло в домах миллионов наших соотечественников", - цитирует пресс-служба слова Ильдара Салеева.

По состоянию на 2 ноября запасы угля на складах ТЭС ДТЭК составили 403 тыс. тонн.

В октябре ТЭС "ДТЭК Энерго" работали максимальным составом оборудования - по 28-30 блоков. Кроме того, компания экстренно отгрузила почти 50 тыс. тонн угля для нужд "Центрэнерго" и "Донбассэнерго", которые испытывают острый дефицит угля.