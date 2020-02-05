"ДТЭК Энерго" снизил чистую прибыль на 43,7% до 2,5 млрд грн

Иллюстративное фото (energo.dtek.com)

В компании сообщили, что негативное влияние оказало сокращение производства электроэнергии

Согласно оперативным неаудированным финансовым показателям чистая прибыль "ДТЭК Энерго" в 2019 году составила 2 549 млн грн. Таким образом, чистая прибыль компании, по сравнению с 2018 годом, снизилась на 47,3%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Негативное влияние оказало сокращение производства электроэнергии в четвертом квартале 2019 года на 39,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это обусловлено падением спроса на внутреннем рынке при сохранении импортных поставок электроэнергии", - отмечают в компании.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, отрицательный эффект оказала задолженность ГП "Энергорынок" в размере 6,8 млрд грн, тогда как положительный эффект на финансовые результаты "ДТЭК Энерго" оказало укрепление курса национальной валюты - 6,6 млрд грн компания получила на курсовых разницах, что на 6,1 млрд грн превышает показатель 2018 года.

В свою очередь, инвестиции в развитие производства в 2019 году составили 5,2 млрд грн, выплаты в центральный и местные бюджеты - 14,5 млрд грн.

Как ранее писало РБК-Украина, "ДТЭК Энерго" за 9 месяцев 2019 года инвестировал 4,2 млрд грн в развитие производства, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

По данным Государственной фискальной службы Украины, "ДТЭК Энерго" являются крупнейшими налогоплательщиками в центральный и местные бюджеты. В частности, в топ-100 крупных налогоплательщиков входят "ДТЭК Павлоградуголь", "ДТЭК Добропольеуголь", "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "ДТЭК Западэнерго".