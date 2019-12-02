"ДТЭК Энерго" направил на инвестиции и налоги 15,8 млрд грн по итогам 9 месяцев

Иллюстративное фото (energo.dtek.com)

Предприятия компании за 9 месяцев 2019 года выплатили 11,6 млрд грн налогов

"ДТЭК Энерго" за 9 месяцев 2019 года инвестировал 4,2 млрд грн в развитие производства, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Компания завершила переоснащение энергоблока №1 ДТЭК Криворожская ТЭС с антрацита на газовую марку угля. Этот проект усилит энергетическую безопасность Украины, уверены в "ДТЭК Энерго".

"ДТЭК Энерго" также сохранил выплаты в центральный и местные бюджеты на уровне аналогичного периода прошлого года. Предприятия компании за 9 месяцев 2019 года выплатили 11,6 млрд грн налогов.

Укрепление курса национальной валюты обеспечило 6,3 млрд грн положительного эффекта на курсовых разницах, тогда как за аналогичный период прошлого года от курсовых разниц получен убыток в 0,6 млрд грн, отметили в пресс-службе. Всего чистая прибыль по компании за 9 месяцев 2019 года составила 6,3 млрд грн, что соответствует показателю курсовых разниц.

Таким образом, производственная деятельность компании не показала положительного финансового результата, что обусловлено развитием системы регулирования новой модели рынка электроэнергии, которая сегодня предоставляет большие преференции иностранным производителям, добавили в "ДТЭК Энерго".

Как известно, предприятия "ДТЭК Энерго" являются крупнейшими налогоплательщиками в центральный и местные бюджеты. По данным Государственной фискальной службы Украины, в топ-100 крупных налогоплательщиков страны входят ДТЭК Павлоградуголь, ДТЭК Добропольеуголь, ДТЭК Днепроэнерго, ДТЭК Востокэнерго, ДТЭК Западэнерго.