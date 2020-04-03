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"ДТЭК Энерго" реструктуризирует задолженность по кредитам и облигациям, - эксперт

Новости » Энергетика     03.04.2020 - 15:34
"ДТЭК Энерго" реструктуризирует задолженность по кредитам и облигациям, - эксперт
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Условия реструктуризации будут определены в переговорном процессе компании с кредиторами

"ДТЭК Энерго" не отказывается возвращать долги, компания договаривается об их реструктуризации. Об этом заявил финансовый эксперт Станислав Дубко, комментируя сообщение компании о приостановке выплат купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу, передает РБК-Украина.

"Это не означает, что компания вообще никакие долги никогда не собирается обслуживать. Компания четко заявила, что они планируют приостановить выплату по внешним долгам, и она не отказывается платить вообще, она говорит о том, что мы будем проводить переговоры, будем реструктуризировать", - сказал Дубко.

Он также отметил, что условия реструктуризации будут определены в переговорном процессе компании с кредиторами.

При этом, он отмечает, что компания "ДТЭК Энерго" может получить более выгодные условия реструктуризации своих долгов, поскольку начала переговоры об этом одной из первых.

"Возможно, опять-таки предполагая, что поскольку они (ДТЭК) одни из первых, кто так делает, возможно, им удастся более выгодно, получить более выгодные условия. Это мое предположение", - сказал Перерва.

Напомним, ранее компания "ДТЭК-Энерго" сообщила, что в рамках мер по минимизации негативных экономических последствий кризиса приостанавливает выплаты купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу, а также готовит компромиссный вариант выплат.

Инвестаналитик Сергей Фурса считает, что "ДТЭК-Энерго" удастся успешно договориться о реструктуризации долга, он также подчеркнул, что попытка компаний договориться о реструктуризации является обычной практикой в мировом бизнесе.

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