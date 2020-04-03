"ДТЕК Енерго" реструктуризує заборгованість за кредитами та облігаціями, - експерт

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Умови реструктуризації будуть визначені в переговорному процесі з кредиторами компанії

"ДТЕК Енерго" не відмовляється повертати борги, компанія домовляється про їх реструктуризацію. Про це заявив фінансовий експерт Станіслав Дубко, коментуючи повідомлення компанії про припинення виплат купону за єврооблігаціями і відсотків по банківському боргу, передає РБК-Україна.

"Це не означає, що компанія взагалі ніякі борги ніколи не збирається обслуговувати. Компанія чітко заявила, що вони планують призупинити виплату за зовнішніми боргами, і вона не відмовляється платити взагалі, вона говорить про те, що ми будемо проводити переговори, будемо реструктуризувати", - сказав Дубко.

Він також зазначив, що умови реструктуризації будуть визначені в переговорному процесі компанії з кредиторами.

При цьому він відзначає, що компанія "ДТЕК Енерго" може отримати більш вигідні умови реструктуризації своїх боргів, оскільки почала переговори про це однією з перших.

"Можливо, знову-таки припускаючи, що оскільки вони (ДТЕК) одні з перших, хто так робить, можливо, їм вдасться більш вигідно отримати більш вигідні умови. Це моє припущення", - сказав Перерва.



Нагадаємо, раніше компанія "ДТЕК-Енерго" повідомила, що в рамках заходів щодо мінімізації негативних економічних наслідків кризи призупиняє виплати купона за єврооблігаціями і відсотків по банківському боргу, а також готує компромісний варіант виплат.

Інвестаналітик Сергій Фурса вважає, що "ДТЕК-Енерго" вдасться успішно домовитися про реструктуризацію боргу, він також підкреслив, що спроба компаній домовитися про реструктуризацію є звичайною практикою у світовому бізнесі.