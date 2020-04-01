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Эксперт: кредитный рейтинг большинства украинских компаний будет снижен, "ДТЭК Энерго" - первая из них  

Новости » Экономика     01.04.2020 - 19:33
Эксперт: кредитный рейтинг большинства украинских компаний будет снижен, "ДТЭК Энерго" - первая из них  
Иллюстративное фото (dtek.com)

Эксперт также подчеркнул, что в случае снижения рейтинга Украины автоматически будут пересмотрены рейтинги всех отечественных компаний

Учитывая спад в украинской экономике, в ближайшие месяцы рейтинги большинства отечественных компаний будут снижены, "ДТЭК Энерго" - лишь первая из них. Об этом заявил директор рейтингового агентства "Евро-Рейтинг" Григорий Перерва, комментируя снижение агентством Fitch Ratings рейтинга компании "ДТЭК Энерго," передает РБК-Украина.

"Есть большая доля вероятности, что рейтинги будут пересмотрены в течение ближайших нескольких месяцев, поскольку имеем слишком много одновременно негативных факторов. Это рецессия, это замедление украинской экономики и, собственно говоря, уже заявленное снижение основных показателей. Сейчас просто вопрос в том, насколько у нас сократится ВВП, и насколько нам нужно будет сокращать бюджет. И политическая нестабильность. То есть, слишком много факторов сходятся воедино. Поэтому пересмотр рейтинга в сторону понижения очен вероятен", - сказал Перерва.

Эксперт также подчеркнул, что в случае снижения рейтинга Украины автоматически будут пересмотрены рейтинги всех отечественных компаний, которые кредитовались на мировом рынке капитала.

"Если будет пересмотрен рейтинг страны, то автоматически будет пересмотрен и рейтинг всех компаний и банков, которые производили заимствования на мировом рынке капитала. Поскольку это просто правила деятельности агентства. То есть, если страновой рейтинг меняется, меняется рейтинг всех заемщиков из страны", - объяснил Перерва.

Напомним, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило о понижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) компании DTEK Energy B.V. с "B-" до "C"; приоритетного необеспеченного рейтинга еврооблигаций ДТЭК - до "C" с рейтингом восстановления "RR5".

Ранее "ДТЭК Энерго" сообщил, что в рамках мер по минимизации негативных экономических последствий кризиса приостанавливает выплаты купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу, а также готовит компромиссный вариант выплат.

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