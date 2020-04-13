В "ДТЭК-Энерго" призвали отстранить от управления энергетикой популистов

Необходимо отстранить от управления энергетикой непрофессионалов, из-за которых она сейчас находится в кризисном состоянии, и назначить компетентного министра. Об этом заявил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук в эфире телеканала "Украина", передает РБК-Украина.

"На электростанции есть щит, такая большая стена, с которой управляют котлом, турбиной и генератором. Там сотни лампочек, сотни выключателей, тумблеров. И людей, которые управляют этим, учат больше 10 лет. Он сначала приходит стажером, обходчиком, потом младшим машинистом. И потом, после проведения тестов на симуляторах, пускают управлять этим щитом. У меня такое впечатление сложилось, что где-то месяцев 6 назад этот щит перенесли где-то в центр города и дали возможность любому прохожему попытаться понажимать на кнопки. Пришли сюда политики, блогеры, финансисты, консультанты. И вот начали нажимать на кнопки", - рассказал Сахарук.

В частности, среди таких решений, которые привели энергетику к коллапсу, он назвал возобновление импорта тока из России и Беларуси, снижение цены на электроэнергию на рынке до уровня ниже себестоимости. В результате генерирующие и угледобывающие компании терпят убытки, а энергетики и шахтеры остались без работы.

"Сейчас оно все горит красным светом. Мигают лампочки, сирена звучит. И вся энергетика находится в ситуации аварии. В чем выражается? А в том, что не может заплатить заработную плату своим людям, впервые за всю историю, на самом деле. Задолженность перед ним около 8 миллиардов. Зеленые производители электроэнергии не могут получить 4,5 миллиарда заработанных денег. Тепловая генерация – 3 миллиарда убытков. 40 тысяч шахтеров на 30 шахтах находятся на простое. Сотни людей лишились работы. 2,9 миллиона тонн угля находятся на наших складах", - объяснил Сахарук.

По его мнению, для выхода из кризиса необходимо немедленно устранить от руководства энергетикой политиков-популистов и назначить компетентного министра энергетики.

"Выход - это вот этих всех популистов, блогеров убрать с этого щита, пустить людей туда, которые понимают. Назначить министра энергетики, который будет, знает, что делать. А нужно быстро, четко, системно принимать решения по заданному алгоритму. И я думаю, через 2-3 недели мы увидим первый результат", - сказал Сахарук.

Напомним, ранее гендиректор "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин заявил, что из-за кризиса на рынке электроэнергии НАЭК "Энергоатом" не может обеспечить закупку и вывоз ядерного топлива.

В свою очередь председатель правления АО "Черниговоблэнерго" сообщил, что из-за низкого уровня оплаты населением за потребленную электроэнергию и кризиса в энергоотрасли компания не имеет средств на ремонт сетей.