ДТЭК Энерго предложило Минэнерго вывести из эксплуатации шесть энергоблоков антрацитовых ТЭС

Компания "ДТЭК Энерго" обратилась в Министерство энергетики и угольной промышленности Украины с предложением о выводе из установленной мощности шести энергоблоков на антрацитовых теплоэлектростанциях. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук, передает корреспондент РБК-Украина.



"Одно из стратегических направлений, по которому должна двигаться украинская энергетическая система - это, по сути, сохранение того же энергетического микса, то есть, того же объема электроэнергии при ее выработке на меньшем количестве оборудования... Мы видим, что те блоки, которые долго пребывают на консервации или не работают - с них необходимо начинать... И мы уже передали в Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предложение о выводе шести законсервированных блоков из состава установленного оборудования, потому что они не используются, но мы на них тратим средства, которые не возвращаются", - сказал он.



По словам Сахарука, стоимость содержания законсервированных энергоблоков может достигать десятков млн грн, в зависимости от типа станции и блока.



"Если станция стоит, например, Криворожская станция, стояла (во вторник мы ее запустили и сейчас там работают два блока), так как не было в ее работе необходимости, то это около 100 млн грн в месяц ты фактически тратишь на заработную плату, на электроэнергию, на обеспечение собственных нужд станции, на поддержку в рабочем состоянии ее оборудования и прочее", - отметил гендиректор компании.



Как уточнили в пресс-службе компании, речь идет о выводе блоков, которые находятся в долгосрочном резерве с элементами консервации и в основном не работают больше 15-20 лет. Это необходимо, чтобы ТЭС могли заявлять в Объединенную энергосистему (ОЭС) Украины только действующие энергоблоки.



Таким образом, по данным "ДТЭК Энерго", предлагается вывести по три энергоблока на двух теплоэлектростанциях - Приднепровской и Криворожской.



Приднепровская ТЭС: энергоблок №12 – не работает в ОЭС с 1.10.1997,

№13 – не работает в ОЭС с 1.04.2017,

№14 – не работает в ОЭС с 31.12.2001 (все блоки по 285 МВт).



Криворожская ТЭС: энергоблок №6 – не работает в ОЭС с 1.04.2017,

№7 – не работает в ОЭС с 1.10.2001,

№9 – не работает в ОЭС с 1.10.2001 (все блоки по 282 МВт).



Кроме того, как отметили в пресс-службе, вывод этих энергоблоков из установленной мощности выполняется, в том числе, согласно требованиям Национального плана сокращения выбросов от больших сжигательных установок, который предполагает постепенный вывод из эксплуатации устаревших и неэффективных мощностей ТЭС.

импортировать до 2 млн тонн антрацитового угля в 2018 году. При этом компания планирует добыть более 24 млн тонн рядового угля. Напомним, ранее генеральный директор "ДТЭК Энерго" заявил, что ДТЭК планируетПри этом компания планирует добыть более 24 млн тонн рядового угля.