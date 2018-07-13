ДТЕК Енерго запропонувало Міненерго вивести з експлуатації частину енергоблоків антрацитових ТЕС
Генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук пропонує вивести зі встановленої потужності шість енергоблоків
Компанія "ДТЕК Енерго" звернулася до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з пропозицією про виведення з встановленої потужності шести енергоблоків на антрацитових теплоелектростанціях. Про це журналістам повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук, передає кореспондент РБК-Україна.
"Одне із стратегічних напрямів, за яким має рухатися українська енергетична система - це, по суті, збереження того ж енергетичного міксу, тобто, того ж обсягу електроенергії при її виробленні на меншій кількості обладнання... Ми бачимо, що ті блоки, які довго перебувають на консервації або не працюють - з них необхідно починати... І ми вже передали в Міністерство енергетики та вугільної промисловості України пропозицію про виведення шести законсервованих блоків зі складу встановленого обладнання, тому що вони не використовуються, але ми на них витрачаємо кошти, які не повертаються", - сказав він.
За словами Сахарука, вартість утримання законсервованих енергоблоків може досягати десятків млн грн, в залежності від типу станції та блоку.
"Якщо станція коштує, наприклад, Криворізька станція, стояла (у вівторок ми її запустили і зараз там працюють два блоки), так як не було в її роботі необхідності, то це близько 100 млн грн у місяць ти фактично витрачаєш на заробітну плату, на електроенергію, на забезпечення власних потреб станції, на підтримку в робочому стані обладнання та інше", - зазначив гендиректор компанії
Як уточнили в прес-службі компанії, мова йде про виведення блоків, які знаходяться у довгостроковому резерві з елементами консервації і в основному не працюють більше 15-20 років. Це необхідно, щоб ТЕС могли заявляти в Об'єднану енергосистему (ОЕС) України тільки діючі енергоблоки.
Таким чином, за даними "ДТЕК Енерго", пропонується вивести за три енергоблоки на двох теплоелектростанціях - Придніпровської та Криворізької.
Придніпровська ТЕС: енергоблок №12 – не працює в ОЕС з 1.10.1997,
№13 – не працює в ОЕС з 1.04.2017,
№14 – не працює в ОЕС з 31.12.2001 (всі блоки по 285 МВт).
Криворізька ТЕС: енергоблок №6 – не працює в ОЕС з 1.04.2017,
№7 – не працює в ОЕС з 1.10.2001,
№9 – не працює в ОЕС з 1.10.2001 (всі блоки по 282 МВт).
Крім того, як відзначили в прес-службі, виведення цих енергоблоків із встановленою потужності виконується, в тому числі, відповідно до вимог Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок, який передбачає поступове виведення з експлуатації застарілих і неефективних потужностей ТЕС.
"Одне із стратегічних напрямів, за яким має рухатися українська енергетична система - це, по суті, збереження того ж енергетичного міксу, тобто, того ж обсягу електроенергії при її виробленні на меншій кількості обладнання... Ми бачимо, що ті блоки, які довго перебувають на консервації або не працюють - з них необхідно починати... І ми вже передали в Міністерство енергетики та вугільної промисловості України пропозицію про виведення шести законсервованих блоків зі складу встановленого обладнання, тому що вони не використовуються, але ми на них витрачаємо кошти, які не повертаються", - сказав він.
За словами Сахарука, вартість утримання законсервованих енергоблоків може досягати десятків млн грн, в залежності від типу станції та блоку.
"Якщо станція коштує, наприклад, Криворізька станція, стояла (у вівторок ми її запустили і зараз там працюють два блоки), так як не було в її роботі необхідності, то це близько 100 млн грн у місяць ти фактично витрачаєш на заробітну плату, на електроенергію, на забезпечення власних потреб станції, на підтримку в робочому стані обладнання та інше", - зазначив гендиректор компанії
Як уточнили в прес-службі компанії, мова йде про виведення блоків, які знаходяться у довгостроковому резерві з елементами консервації і в основному не працюють більше 15-20 років. Це необхідно, щоб ТЕС могли заявляти в Об'єднану енергосистему (ОЕС) України тільки діючі енергоблоки.
Таким чином, за даними "ДТЕК Енерго", пропонується вивести за три енергоблоки на двох теплоелектростанціях - Придніпровської та Криворізької.
Придніпровська ТЕС: енергоблок №12 – не працює в ОЕС з 1.10.1997,
№13 – не працює в ОЕС з 1.04.2017,
№14 – не працює в ОЕС з 31.12.2001 (всі блоки по 285 МВт).
Криворізька ТЕС: енергоблок №6 – не працює в ОЕС з 1.04.2017,
№7 – не працює в ОЕС з 1.10.2001,
№9 – не працює в ОЕС з 1.10.2001 (всі блоки по 282 МВт).
Крім того, як відзначили в прес-службі, виведення цих енергоблоків із встановленою потужності виконується, в тому числі, відповідно до вимог Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок, який передбачає поступове виведення з експлуатації застарілих і неефективних потужностей ТЕС.
Нагадаємо, раніше генеральний директор "ДТЕК Енерго" заявив, що ДТЕК планує імпортувати до 2 млн тонн антрацитового вугілля в 2018 році. При цьому компанія планує добути більше 24 млн тонн рядового вугілля.