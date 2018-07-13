ДТЕК Енерго запропонувало Міненерго вивести з експлуатації частину енергоблоків антрацитових ТЕС

Компанія "ДТЕК Енерго" звернулася до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з пропозицією про виведення з встановленої потужності шести енергоблоків на антрацитових теплоелектростанціях. Про це журналістам повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук, передає кореспондент РБК-Україна.



"Одне із стратегічних напрямів, за яким має рухатися українська енергетична система - це, по суті, збереження того ж енергетичного міксу, тобто, того ж обсягу електроенергії при її виробленні на меншій кількості обладнання... Ми бачимо, що ті блоки, які довго перебувають на консервації або не працюють - з них необхідно починати... І ми вже передали в Міністерство енергетики та вугільної промисловості України пропозицію про виведення шести законсервованих блоків зі складу встановленого обладнання, тому що вони не використовуються, але ми на них витрачаємо кошти, які не повертаються", - сказав він.



За словами Сахарука, вартість утримання законсервованих енергоблоків може досягати десятків млн грн, в залежності від типу станції та блоку.



"Якщо станція коштує, наприклад, Криворізька станція, стояла (у вівторок ми її запустили і зараз там працюють два блоки), так як не було в її роботі необхідності, то це близько 100 млн грн у місяць ти фактично витрачаєш на заробітну плату, на електроенергію, на забезпечення власних потреб станції, на підтримку в робочому стані обладнання та інше", - зазначив гендиректор компанії



Як уточнили в прес-службі компанії, мова йде про виведення блоків, які знаходяться у довгостроковому резерві з елементами консервації і в основному не працюють більше 15-20 років. Це необхідно, щоб ТЕС могли заявляти в Об'єднану енергосистему (ОЕС) України тільки діючі енергоблоки.



Таким чином, за даними "ДТЕК Енерго", пропонується вивести за три енергоблоки на двох теплоелектростанціях - Придніпровської та Криворізької.



Придніпровська ТЕС: енергоблок №12 – не працює в ОЕС з 1.10.1997,

№13 – не працює в ОЕС з 1.04.2017,

№14 – не працює в ОЕС з 31.12.2001 (всі блоки по 285 МВт).



Криворізька ТЕС: енергоблок №6 – не працює в ОЕС з 1.04.2017,

№7 – не працює в ОЕС з 1.10.2001,

№9 – не працює в ОЕС з 1.10.2001 (всі блоки по 282 МВт).



Крім того, як відзначили в прес-службі, виведення цих енергоблоків із встановленою потужності виконується, в тому числі, відповідно до вимог Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок, який передбачає поступове виведення з експлуатації застарілих і неефективних потужностей ТЕС.

імпортувати до 2 млн тонн антрацитового вугілля в 2018 році. При цьому компанія планує добути більше 24 млн тонн рядового вугілля. Нагадаємо, раніше генеральний директор "ДТЕК Енерго" заявив, що ДТЕК плануєПри цьому компанія планує добути більше 24 млн тонн рядового вугілля.