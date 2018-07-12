В 2018 году ДТЭК планирует добыть более 24 млн тонн рядового угля

ДТЭК планирует импортировать до 2 млн тонн антрацитового угля в 2018 году. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ДТЭК "Энерго" Дмитрий Сахарук, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы планируем импортировать до 2 млн тонн антрацитового угля. 1 млн тонн - на Луганскую ТЭС и 1,1 млн тонн, в зависимости от режима работы, на Криворожскую ТЭС", - сказал он.

При этом Сахарук отметил, что компания ДТЭК сейчас сбалансирована по обеспечению углем собственной добычи.

"То есть, компания ДТЭК вырабатывает достаточное количество угля для собственных нужд и мы сейчас не имеем нужды в покупке угля на государственных шахтах. Единственное - мы можем рассматривать вопрос закупки исходя из логистических соображений. У нас есть возможность взаимовыгодно работать с "Центрэнерго", например, чтобы сбалансировать доставку", - пояснил гендиректор ДТЭК "Энерго".

Вместе с тем, как отметил Сахарук, в 2018 году компания ДТЭК "Энерго" планирует добыть более 24 млн тонн рядового угля.

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявлял, что Украина избавится от необходимости использовать антрацит в 2019 году.