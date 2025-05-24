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ДТЕК Енерго отримав сертифікат відповідності міжнародним екологічним стандартам

Субота 24 травня 2025 14:31
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ДТЕК Енерго отримав сертифікат відповідності міжнародним екологічним стандартам Фото: ДТЕК Енерго отримав сертифікат відповідності міжнародним екологічним стандартам (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

Компанія ДТЕК Енерго пройшла сертифікацію на відповідність міжнародному екологічному стандарту ISO 14001:2015.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"ДТЕК Західенерго" та "ДТЕК Дніпроенерго" успішно підтвердили відповідність систем екологічного менеджменту міжнародному стандарту ISO 14001:2015, пройшовши перші наглядові аудити після сертифікації", - йдеться в ньому.

Зокрема, в "ДТЕК Дніпроенерго" впроваджена та ефективно функціонує система, яка відповідає вимогам ISO 14001:2015. Її відповідність була офіційно засвідчена сертифікатом, виданим міжнародним сертифікаційним органом TUV AUSTRIA.

Водночас "ДТЕК Західенерго" також має впроваджену систему екологічного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту.

"Отримання та підтвердження міжнародних сертифікатів — це не просто формальність, а підтвердження того, що, навіть в умовах війни, безпрецедентних руйнувань теплової генерації і продовження відновлення потужностей в режимі 24/7, наші підприємства послідовно впроваджують сучасні екологічні практики на всіх рівнях. Це приклад системного підходу компанії до управління екологічними аспектами діяльності, постійного вдосконалення процесів і відповідального ставлення до впливу на довкілля", - наголосив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Нагадаємо, раніше сертифікацію на відповідність міжнародному економічному стандарту пройшла ДТЕК Мережі Ріната Ахметова.

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