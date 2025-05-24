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ДТЭК Энерго получил сертификат соответствия международным экологическим стандартам

Суббота 24 мая 2025 14:31
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ДТЭК Энерго получил сертификат соответствия международным экологическим стандартам Фото: ДТЭК Энерго получил сертификат соответствия международным экологическим стандартам (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Компания ДТЭК Энерго прошла сертификацию на соответствие международному экологическому стандарту ISO 14001:2015.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"ДТЭК Западэнерго" и "ДТЭК Днепроэнерго" успешно подтвердили соответствие систем экологического менеджмента международному стандарту ISO 14001:2015, пройдя первые надзорные аудиты после сертификации", - говорится в нем.

В частности, в "ДТЭК Днепроэнерго" внедрена и эффективно функционирует система, которая соответствует требованиям ISO 14001:2015. Ее соответствие было официально засвидетельствовано сертификатом, выданным международным сертификационным органом TUV AUSTRIA.

В то же время "ДТЭК Западэнерго" также имеет внедренную систему экологического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта.

"Получение и подтверждение международных сертификатов - это не просто формальность, а подтверждение того, что, даже в условиях войны, беспрецедентных разрушений тепловой генерации и продолжения восстановления мощностей в режиме 24/7, наши предприятия последовательно внедряют современные экологические практики на всех уровнях. Это пример системного подхода компании к управлению экологическими аспектами деятельности, постоянного совершенствования процессов и ответственного отношения к воздействию на окружающую среду", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, ранее сертификацию на соответствие международному экономическому стандарту прошла ДТЭК Сети Рината Ахметова.

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