ДТЕК Енерго назвав обсяг податків, які перерахував державі та громадам

Попри масштабні виклики для енергетики та постійні атаки на інфраструктуру, ДТЕК Енерго за перше півріччя 2026 року перерахував до державного та місцевих бюджетів 10,6 млрд грн податків і зборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії.

Податки та підтримка роботи підприємств

У ДТЕК Енерго зазначили, що продовжують виконувати податкові зобов’язання перед державою та громадами попри складні умови роботи енергетичного сектору.

Сплачені кошти спрямовуються на фінансування державних і місцевих бюджетів, а також забезпечення суспільно важливих потреб.

Водночас компанія продовжує підтримувати роботу підприємств, зберігати робочі місця та проводити відновлення пошкодженої внаслідок російських атак теплової генерації.

Генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко зазначив, що для компанії сплата податків є не лише виконанням фінансових зобов’язань, а й частиною відповідальності перед країною та громадами.

"Навіть під час війни ми маємо підтримувати економіку та вкладати кошти у відновлення енергетики. Кожна сплачена гривня податків і кожна інвестиція у ремонти допомагають Україні залишатися стійкою", - наголосив він.

Інвестиції у підготовку енергетики до зими

Окрім податкових надходжень, компанія інвестує у відновлення та підготовку теплової генерації.

За перші шість місяців 2026 року ДТЕК Енерго спрямував 7,2 млрд грн на підготовку теплової енергетики до літніх піків споживання та майбутнього опалювального сезону.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення інвестиції компанії у ці напрями перевищили 51 млрд грн.