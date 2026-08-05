ДТЭК Энерго назвал объем налогов, перечисленных государству и громадам
Несмотря на масштабные вызовы для энергетики и постоянные атаки на инфраструктуру, ДТЭК Энерго за первое полугодие 2026 перечислил в государственный и местные бюджеты 10,6 млрд грн налогов и сборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании.
Налоги и поддержка работы предприятий
В ДТЭК Энерго отметили, что продолжают выполнять налоговые обязательства перед государством и громадам, несмотря на сложные условия работы энергетического сектора.
Уплаченные средства направляются на финансирование государственных и местных бюджетов, а также на обеспечение общественно важных потребностей.
В то же время компания продолжает поддерживать работу предприятий, сохранять рабочие места и проводить восстановление поврежденной в результате российских атак тепловой генерации.
Генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко отметил, что для компании уплата налогов является не только исполнением финансовых обязательств, но и частью ответственности перед страной и громадами.
"Даже во время войны мы должны поддерживать экономику и вкладывать средства в восстановление энергетики. Каждая уплаченная гривна налогов и каждая инвестиция в ремонты помогают Украине оставаться устойчивой", - подчеркнул он.
Инвестиции в подготовку энергетики к зиме
Кроме налоговых поступлений компания инвестирует в восстановление и подготовку тепловой генерации.
За первые шесть месяцев 2026 года ДТЭК Энерго направил 7,2 млрд грн на подготовку тепловой энергетики к летним пиков потребления и предстоящему отопительному сезону.
В целом, с начала полномасштабного вторжения инвестиции компании в эти направления превысили 51 млрд грн.
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