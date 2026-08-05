ДТЭК Энерго назвал объем налогов, перечисленных государству и громадам

Несмотря на масштабные вызовы для энергетики и постоянные атаки на инфраструктуру, ДТЭК Энерго за первое полугодие 2026 перечислил в государственный и местные бюджеты 10,6 млрд грн налогов и сборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании.

Налоги и поддержка работы предприятий

В ДТЭК Энерго отметили, что продолжают выполнять налоговые обязательства перед государством и громадам, несмотря на сложные условия работы энергетического сектора.

Уплаченные средства направляются на финансирование государственных и местных бюджетов, а также на обеспечение общественно важных потребностей.

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В то же время компания продолжает поддерживать работу предприятий, сохранять рабочие места и проводить восстановление поврежденной в результате российских атак тепловой генерации.

Генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко отметил, что для компании уплата налогов является не только исполнением финансовых обязательств, но и частью ответственности перед страной и громадами.

"Даже во время войны мы должны поддерживать экономику и вкладывать средства в восстановление энергетики. Каждая уплаченная гривна налогов и каждая инвестиция в ремонты помогают Украине оставаться устойчивой", - подчеркнул он.

Инвестиции в подготовку энергетики к зиме

Кроме налоговых поступлений компания инвестирует в восстановление и подготовку тепловой генерации.

За первые шесть месяцев 2026 года ДТЭК Энерго направил 7,2 млрд грн на подготовку тепловой энергетики к летним пиков потребления и предстоящему отопительному сезону.

В целом, с начала полномасштабного вторжения инвестиции компании в эти направления превысили 51 млрд грн.