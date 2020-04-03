"ДТЭК Энерго" начал реструктуризации займов из-за кризиса в энергетике и экономики

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) DTEK Energy B.V. ("ДТЭК Энерго") с "C" до "RD". Об этом указано в сообщении агентства, передает РБК-Украина.

Агентство напомнило, что "ДТЭК Энерго" предупредил о невыплате процентов по банковским кредитам и еврооблигациям, срок которых приходился на 31 марта-1 апреля, в связи с разработкой предложения о реструктуризации долга.

"Завершенная реструктуризация приведет к повышению рейтинга до уровня, отражающего структуру капитала компании после реструктуризации и бизнес-риски", - указывает Fitch.

Агентство отметило, что на конец 2019 года денежная позиция "ДТЭК Энерго" составляла 0,3 млрд грн в отсутствие доступных неиспользованных кредитных линий, тогда как краткосрочная задолженность составляла 2,1 млрд грн. Fitch ожидает, что в 2020 году компания будет иметь отрицательный свободный денежный поток (FCF) на фоне ослабления показателей, что увеличит потребности в финансировании.

В "ДТЭК Энерго" в комментарии "Интерфакс-Украина" заявили, что снижение кредитных рейтингов - это ожидаемая реакция. "ДТЭК Энерго" приостановил выплаты купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу, чтобы минимизировать негативные экономические последствия из-за системного кризиса в украинской энергетике и общего экономического спада в Украине", – напомнили в компании.

"ДТЭК Энерго" указало, что начало переговоры с кредиторами о реструктуризации займов и готовит предложение по введению standstill.

"Мы хотим перейти на новые условия обслуживания, чтобы снизить экономическую нагрузку на компанию и продолжить развитие предприятий", - подчеркнул "ДТЭК Энерго".

В компании отмечают, что необходимость реструктуризации вызвана тем, что Украина не завершила реформу рынка электроэнергии, которая была начата в прошлом году.

"Мы видим, что сегодня продолжается спад в украинской энергетике и негативная ситуация усиливается общем падением экономики. По нашим оценкам, вследствие карантина будет снижено потребление электроэнергии в стране, соответственно, автоматически произойдет снижение объемов производства электроэнергии и уровня платежей", - пояснили в компании.

При этом в "ДТЭК Энерго" добавили, что в прошлом году выработка тепловой генерации ограничивалась импортными поставками электроэнергии из РФ и Беларуси, и это привело к тому, что ТЭС вынуждены были работать на минимальной нагрузке, снижая днем производство электроэнергии практически до полной остановки. Как следствие, в Украине сформировался профицит энергетического угля, который ДТЭК оценивает на уровне 2-3 млн тонн в 2020 году.

Компания также напомнила, что в связи с продолжающимся кризисом в отрасли была вынуждена принять решение о приостановки работы "ДТЭК Добропольеуголь", шахты "Белозерская" и ЦОФ "Октябрьская" с 1 апреля 2020 года, так как отсутствует спрос на украинский уголь. Персонал выводится в простой с оплатой согласно коллективному договору. Во время простоя будет продолжаться техническое обслуживание шахт и фабрики, что позволит оперативно восстановить работу предприятий.

"Ситуация в тепловой генерации сложная не только с точки зрения объемов производства, но и с точки зрения цен в связи с непродуманными регуляторными решениями по "прайс-кэпам" и отсутствием контроля за манипуляциями в биржевых сегментах рынка электроэнергии", - указали в "ДТЭК Энерго".

Компания напомнила, что уже имеет опыт по проведению реструктуризации займов, необходимость которой была вызвана внешними геополитическими и макроэкономическими факторами. "При это нам удалось сохранить свое присутствие на международных финансовых рынках. Уверены, что наша экспертиза и успешный опыт добавит уверенности кредитором вести конструктивный диалог по реструктуризации, который завершится взаимовыгодными соглашениями", - подчеркивается в комментарии "ДТЭК Энерго".

Напомним, ранее компания "ДТЭК-Энерго" сообщила, что в рамках мер по минимизации негативных экономических последствий кризиса приостанавливает выплаты купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу, а также готовит компромиссный вариант выплат.

Инвестаналитик Сергей Фурса считает, что "ДТЭК-Энерго" удастся успешно договориться о реструктуризации долга, он также подчеркнул, что попытка компаний договориться о реструктуризации является обычной практикой в мировом бизнесе.