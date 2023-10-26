ДТЕК допоміг "Укренерго" відновити високовольтну лінію у Донецькій області
Енергетики ДТЕК допомогли НЕК "Укренерго" відновити роботу електромереж, пошкоджених після ворожих обстрілів на Донеччині. Це допоможе зробити електропостачання всього регіону більш надійним напередодні опалювального періоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.
В компанії підкреслили, що з початку року бригади ДТЕК Донецькі електромережі шість разів проводили огляди мереж НЕК Укренерго після атак ворога і у випадку виявлення пошкоджень чи порушень у роботі ліній – усували їх. Крім того, тричі для усунення пошкоджень після обстрілів фахівці компанії допомагали колегам спецтехнікою: ямобуром, вишками та кранами.
Водночас на Дніпропетровщині бригади ДТЕК Дніпровські електромережі у травні допомагали колегам з НЕК "Укренерго" встановлювати трансформаторні підстанції та монтувати повітряно-кабельні лінії 6 кВ від мереж Укрзалізниці до підстанції НЕК Укренерго.
Перед цим в березні, після атаки ворога на одну з високовольтних підстанцій НЕК "Укренерго", бригади ДТЕК 2 дні демонтували пошкоджене обладнання, щоб колеги якомога скоріше відновили роботу підстанції.
Нагадаємо, ввечері 22 жовтня російський обстріл пошкодив одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків.
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