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ДТЭК помог "Укрэнерго" восстановить высоковольтную линию в Донецкой области

Четверг 26 октября 2023 10:44
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ДТЭК помог "Укрэнерго" восстановить высоковольтную линию в Донецкой области Фото:ДТЭК помог "Укрэнерго" восстановить высоковольтную линию в Донецкой области (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Энергетики ДТЭК помогли НЭК "Укрэнерго" возобновить работу электросетей, поврежденных после вражеских обстрелов в Донецкой области. Это поможет сделать электроснабжение всего региона более надежным в преддверии отопительного периода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В компании подчеркнули, что с начала года бригады ДТЭК Донецкие электросети шесть раз проводили осмотры сетей НЭК Укрэнерго после атак врага и в случае обнаружения повреждений или нарушений в работе линий - устраняли их. Кроме того, трижды для устранения повреждений после обстрела специалисты компании помогали коллегам спецтехникой: ямобуром, вышками и кранами.

В то же время, на Днепропетровщине бригады ДТЭК Днепровские электросети в мае помогали коллегам из НЭК "Укрэнерго" устанавливать трансформаторные подстанции и монтировать воздушно-кабельные линии 6 кВ от сетей Укрзализныци до подстанции НЭК Укрэнерго.

Перед этим в марте после атаки врага на одну из высоковольтных подстанций НЭК "Укрэнерго" бригады ДТЭК 2 дня демонтировали поврежденное оборудование, чтобы коллеги как можно скорее возобновили работу подстанции.

Напомним, вечером 22 октября российские обстрелы повредили одну из теплоэлектростанций ДТЭК. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий.

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Укрэнерго Донецкая область
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