ДТЭК: долг государства перед компанией на энергорынке превышает 15 млрд гривен

Задолженность государственных компаний перед предприятиями ДТЭК на рынке электроэнергии превышает 15 млрд гриве. Поэтому дискуссия о каких-то "взаимозачетах долгов" является элементом шантажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий менеджера по стратегическим коммуникациям ДТЭК Александра Шевелева в Facebook .

"Близкие к власти комментаторы озвучивают идею с "условиями" возврата долгов госкомпании перед ДТЭК ВИЭ за произведенную, но не оплаченную, "зеленую" электроэнергию. Тут важно объяснить, что само упоминание о каких-то "условиях" - это абсурд по определению и сродни шантажу. Но тема долгов на энергорынке настолько масштабная. Общая сумма долгов государства перед ДТЭК превышает 15 млрд грн", - заявил Шевелев.

Из общего долга более 15 млрд грн - 6,7 млрд грн, это долг ГП "Энергорынок", более 2 млрд грн долг государственного НЭК "Укрэнерго" и 4,3 млрд грн - долг ГП "Гарантированный покупатель" за проданную, но неоплаченную "зеленею" электроэнергию.

Тиражируемые в публичном пространстве заявления о якобы "долгах" компании перед НЭК "Укрэнерго" или "Нафтогазом" в ДТЭК категорически опровергли. По словам Шевелева, этих долгов не существует, есть только претензии сторон, которые находятся в судебном процессе.

Претензии "Укрэнерго" к ООО "Д.Трейдинг" и АО "ДТЭК Западэнерго" касаются незаконного по мнению компании тарифа на передачу при экспорте, а претензии Нафтогаза у ООО "Луганская ТЭС" возникли из-за нарушения правительством своих обязательств по урегулированию разницы цен на газ для станции в период чрезвычайной ситуации, связанной с угольки блокадой со стороны РФ.

В целом спекуляции на тему "взаимозачета" долгов в компании считают несостоятельными.

Шевелев пояснил, что, во-первых, все бизнесы ДТЭК являются самостоятельными юрлицами, разделенными в соответствии с требованиями украинского и европейского законодательства, и не могут отвечать за обязательства друг друга.

Во-вторых, часть бизнесов разместили ценные бумаги на европейских биржах, что автоматически накладывают жесткие ограничения на финансирование аффилированных лиц.

"ДТЭК всегда выполняет взятые на себя обязательства и действует строго в соответствии с законом. Этого же мы ждем от всех остальных участников рынка, в первую очередь от государства", - подытожил Шевелев.