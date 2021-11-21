ДТЕК: борг держави перед компанією на енергоринку перевищує 15 млрд гривень

Заборгованість державних компаній перед підприємствами ДТЕК на ринку електроенергії перевищує 15 млрд гривень. Тому дискусія про якісь "взаємозаліки боргів" є елементом шантажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар менеджера зі стратегічних комунікацій ДТЕК Олександра Шевельова в Facebook .

"Близькі до влади коментатори озвучують ідею з "умовами" повернення боргів держкомпанії перед ДТЕК ВДЕ за вироблену, але не оплачену, "зелену" електроенергію. Тут важливо пояснити, що сама згадка про якісь "умови"-це абсурд за визначенням і те саме шантажу. Але тема боргів на енергоринку настільки масштабна. Загальна сума боргів держави перед ДТЕК перевищує 15 млрд грн", - заявив Шевельов.

Із загального боргу понад 15 млрд грн - 6,7 млрд грн, це борг ДП "Енергоринок", понад 2 млрд грн борг державного НЕК "Укренерго" і 4,3 млрд грн - борг ДП "Гарантований покупець" за продану, але неоплачену "зелену" електроенергію.

Тиражовані в публічному просторі заяви про нібито "борги" компанії перед НЕК "Укренерго" або "Нафтогазом" в ДТЕК категорично спростували. За словами Шевельова, цих боргів не існує, є тільки претензії сторін, які знаходяться в судовому процесі.

Претензії "Укренерго" до ТОВ "Д.Трейдинг" і АТ "ДТЕК Західенерго" стосуються незаконного на думку компанії тарифу на передачу при експорті, а претензії Нафтогазу у ТОВ "Луганська ТЕС" виникли через порушення урядом своїх зобов'язань щодо врегулювання різниці цін на газ для станції в період надзвичайної ситуації, пов'язаної з вуглинки блокадою з боку РФ.

В цілому спекуляції на тему "взаємозаліку" боргів в компанії вважають неспроможними.

Шевельов пояснив, що, по-перше, всі бізнеси ДТЕК є самостійними юрособами, розділеними відповідно до вимог українського та європейського законодавства, і не можуть відповідати за зобов'язання один одного.

По-друге, частина бізнесів розмістили цінні папери на європейських біржах, що автоматично накладають жорсткі обмеження на фінансування афілійованих осіб.

"ДТЕК завжди виконує взяті на себе зобов'язання і діє строго відповідно до Закону. Цього ж ми чекаємо від усіх інших учасників ринку, в першу чергу від держави", - підсумував Шевельов.