ru ua
Вт, 25 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ДТЭК Ахметова вложил более 2 млрд грн и увеличил добычу газа на 12%

Новина українською →
Киев, Вторник 25 января 2022 14:55
ДТЭК Ахметова вложил более 2 млрд грн и увеличил добычу газа на 12% Фото: ДТЭК Ахметова инвестировал более 2 млрд грн (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В 2021 году компания "ДТЭК Нефтегаз" Рината Ахметова инвестировала в разработку месторождений свыше 2 млрд грн и увеличила добычу газа на 12%, до 2,06 млрд куб. м.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Компания завершила строительство 4 новых скважин и провела капитальный ремонт 7 скважин действующего фонда.

"Системные инвестиции и внедрение новейших, ранее недоступных в Украине технологий позволяет нам из года в год наращивать газодобычу и оставаться лидером отрасли. По итогам 2021 года мы установили новый рекорд по добыче газа для частного сектора, а в 2022 году мы планируем удвоить наши инвестиции. Это позволит компании увеличить добычу в последующие годы", - прокомментировал генеральный директор "ДТЭК Нефтегаз" Игорь Щуров.

В сентябре, с опережением сроков строительства, компания ввела в эксплуатацию блочную холодильную установку на Мачухском месторождении, а месяцем позже внедрила первую в Украине интегрированную модель цифровых двойников месторождений, полностью оцифровав Семиренковское месторождение.

Также "ДТЭК Нефтегаз" первым в Украине применил глубинные видеокамеры для обследования стволов скважин.

Как сообщалось, компания "ДТЭК Энерго" впервые в Украине применила ряд цифровых технологий на шахте "Юбилейная" (Днепропетровская область) с целью повышения безопасности шахтеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК
NEWS
"Тревожные чемоданчики" не нужны. В Минобороны призывают украинцев не паниковать
"Тревожные чемоданчики" не нужны. В Минобороны призывают украинцев не паниковать
DAILY
Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне