ДТЕК Ахметова вклав понад 2 млрд грн і збільшив видобуток газу на 12%

У 2021 році компанія "ДТЕК Нафтогаз" Ріната Ахметова інвестувала у розробку родовищ понад 2 млрд грн і збільшила видобуток газу на 12%, до 2,06 млрд куб. м.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Компанія завершила будівництво 4 нових свердловин та провела капітальний ремонт 7 свердловин чинного фонду.

"Системні інвестиції та впровадження новітніх, раніше недоступних в Україні технологій дозволяє нам рік у рік нарощувати газовидобуток та залишатися лідером галузі. За підсумками 2021 року ми встановили новий рекорд з видобутку газу для приватного сектору, а у 2022 році ми плануємо подвоїти наші інвестиції. Це дозволить компанії збільшити видобуток у наступні роки", - прокоментував генеральний директор "ДТЕК Нафтогаз" Ігор Щуров.

У вересні, з випередженням термінів будівництва, компанія ввела в експлуатацію блокову холодильну установку на Мачухському родовищі, а через місяць запровадила першу в Україні інтегровану модель цифрових двійників родовищ, повністю оцифрувавши Семиренківське родовище.

Також "ДТЕК Нафтогаз" першим в Україні застосував глибинні відеокамери для обстеження стовбурів свердловин.