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ДТЭК Ахметова поставил в Украину еще два судна с углем из США

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Киев, Понедельник 10 января 2022 14:59
ДТЭК Ахметова поставил в Украину еще два судна с углем из США Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Компания "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова приняла седьмое судно класса Panamax с американским углем 75,5 тыс. тонн. Еще одна партия из 82,5 тыс. тонн ожидается 11 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Энерго.

"ДТЭК Энерго продолжает активно обеспечивать углем энергосистему Украины. В эти дни встречаем седьмой и восьмой Panamax, которые доставляют 158 тыс. тонн топлива. Также в январе ожидаем приход девятого судна с импортным углем. Всего это 215 тыс. тонн для нужд украинских ТЭС", - цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

Всего ДТЭК законтрактовал 9 судовых поставок. Это около 618 тыс. тонн угля для нужд украинских ТЭС. Первое судно, законтрактованное компанией для нужд государственных ТЭС "Центрэнерго", прибыло в Украину 20 ноября. Пять Panamax, для нужд ТЭС ДТЭК Энерго, прибыли в течение декабря. Еще три судовых поставки приходят в январе.

"Импортируемый компанией уголь, вдобавок к собственной добыче, должен помочь нашим ТЭС, в случае необходимости, нести дополнительную нагрузку. Это позволит поддержать украинскую энергосистему в пиковые периоды потребления электричества", - отметил Салеев.

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