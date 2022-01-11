ДТЕК Ахметова збільшив запаси вугілля на своїх ТЕС на 32%

Компанія ДТЕК за останній тиждень збільшила запаси вугілля на ТЕС на 32% (на 107 тис. тонн) до 443 тис. тонн. На державних ТЕС запаси вугілля за останній тиждень впали на 13% до 108 тис. тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики.

Загалом запаси вугілля на складах усіх ТЕС України в період з 4 по 10 січня 2022 року збільшилися на 18,1% (на 91 тис. тонн) - до 594,2 тис. тонн.

Водночас, за розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", запаси вугілля на 10 січня 2022 року на 7,6% менші, ніж роком раніше (643,3 тис. тонн).