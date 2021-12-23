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ДТЭК Ахметова увеличил импорт угля из США в полтора раза для прохождения отопительного сезона

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Киев, Четверг 23 декабря 2021 15:40
ДТЭК Ахметова увеличил импорт угля из США в полтора раза для прохождения отопительного сезона Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Компания ДТЭК Рината Ахметова приобрела дополнительные партии угля из США, увеличив законтрактованный объем поставок в полтора раза до 620 тыс. тонн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Компания договорилась о дополнительном девятом "Панамакс". Импортируемое компанией топливо в дополнение к собственной добыче на наших шахтах должно помочь нашим ТЭС нормально пройти отопительный сезон и поддержать украинскую энергосистему в пиковые периоды потребления электричества", - цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

Ранее контракты были подписаны на 7 партий импортного угля в объеме около 450 тыс. тонн. Импорт дополнительных 3 судов из 200 тыс. тонн обусловлен сложной ситуацией с углем на государственных ТЭС.

ДТЭК уже получил 4 корабля с углем. 5-я и 6-я партии с углем прибудут в Украину на этой неделе.

"Уже завтра судно из 75 тыс. тонн угля, происхождением из Колумбии, прибывает в порт "Черноморск". Второе, из 72 тыс. тонн топлива из США, будет пришвартовано в порту "ТИС" на выходных", - сообщили в компании.

Как сообщалось, с начала декабря ДТЭК импортировал морем около 200 тыс. тонн угля. Для стабильного прохождения отопительного сезона на сегодняшний день компанией в целом законтрактовано более 1 млн тонн импортного топлива.

Также компания продолжает наращивать добычу украинского угля - только в ноябре на шахтах ДТЭК Энерго добыли почти 1,5 млн тонн угля марки "Г". За 11 месяцев шахтеры компании добыли более 15,2 млн. тонн угля.

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