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ДТЕК Ахметова збільшив імпорт вугілля з США в півтора рази для проходження опалювального сезону

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Київ, Четвер 23 грудня 2021 15:40
ДТЕК Ахметова збільшив імпорт вугілля з США в півтора рази для проходження опалювального сезону Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова придбала додаткові партії вугілля з США, збільшивши законтрактований обсяг поставок в півтора рази до 620 тис. тонн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Компанія домовилась про додатковий дев’ятий "Панамакс". Імпортоване компанією паливо на додачу до власного видобутку на наших шахтах має допомогти нашим ТЕС нормально пройти опалювальний сезон та підтримати українську енергосистему у пікові періоди споживання електрики", - цитує прес-служба слова генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва.

Раніше контракти були підписані на 7 партій імпортного вугілля обсягом близько 450 тис. тонн. Імпорт додаткових 3 суден з 200 тис. тонн обумовлений складною ситуацією з вугіллям на державних ТЕС.

ДТЕК уже отримав 4 кораблі з вугіллям. 5-та та 6-та партії з вугіллям прибудуть в Україну цього тижня.

"Вже завтра судно із 75 тис. тонн вугілля, походженням із Колумбії, прибуває в порт "Чорноморськ". Друге, із 72 тис. тонн палива із США, буде пришвартовано в порту "ТІС" на вихідних", - повідомили в компанії.

Як повідомлялось, з початку грудня ДТЕК імпортував морем майже 200 тис. тонн вугілля. Для стабільного проходження опалювального сезону на сьогодні компанією загалом законтрактовано понад 1 млн тонн імпортного палива.

Також компанія продовжує нарощувати видобуток українського вугілля - лише у листопаді на шахтах ДТЕК Енерго видобули майже 1,5 млн тонн вугілля марки "Г". За 11 місяців шахтарі компанії видобули понад 15,2 млн тонн вугілля.

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