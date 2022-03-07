ДТЭК Ахметова просит западные страны ввести эмбарго на российскую нефть и газ

Компания ДТЭК призывает западных партнеров ввести полное эмбарго на закупки российской нефти и газа и тем самым остановить бомбардировки Россией украинских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Мы от имени 250 000 энергетиков, газовиков и шахтеров просим защитить жизнь наших детей в их домах и принять решение о полном эмбарго российской нефти и газа. Полное эмбарго российской нефти и газа остановит убийства украинских детей и не станет потрясением для Запада", - говорится в обращении.

При этом сорта нефти URALS и ESPO должны стать токсичными и не иметь возможности перепродаваться через посредников.

"Мы убеждены, что это единственный способ заставить Россию прекратить войну - остановить убийства мирных жителей, разрушения домов, школ, детских садов и больниц. Покупка российских углеводородов сегодня - это плата за смерть наших детей в самой ужасной войне, которая развязана в центре Европы", - говорится в обращении.

В ДТЭК убеждены, что полное эмбарго не повлечет потрясения. В мире достаточно производителей, способных нарастить добычу и компенсировать потери российской нефти.

Также есть решения на уровне правительств по использованию стратегических запасов. Относительно газа, европейские страны имеют не менее 7 месяцев для накопления альтернативного ресурса и трансформации своего энергопотребления к отопительному сезону.

"Политический режим в Москве, нагло спекулируя безальтернативностью своих поставок, пытается сделать Западный мир соучастником своих преступлений против человечности. Не будьте соучастниками! Введите полное эмбарго на нефть и газ из России! Остановите убийства наших детей, - отметили в ДТЭК.