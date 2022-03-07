ДТЕК Ахметова просить західні країни ввести ембарго на російську нафту і газ

Компанія ДТЕК закликає західних партнерів ввести повне ембарго на закупівлю російської нафти і газу і тим самим зупинити бомбардування Росією українських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Ми від імені 250 000 енергетиків, газовиків та шахтарів просимо захистити життя наших дітей у їхніх будинках та ухвалити рішення про повне ембарго російської нафти та газу. Повне ембарго російської нафти та газу зупинить вбивства українських дітей та не стане потрясінням для Заходу", - йдеться у зверненні.

При цьому сорти нафти URALS і ESPO повинні стати токсичними і не мати змоги перепродуватися через посередників.

"Ми переконані, що це єдиний спосіб змусити Росію припинити війну - зупинити вбивства мирних жителів, руйнування будинків, шкіл, дитячих садків та лікарень. Купівля російських вуглеводнів сьогодні - це плата за смерть наших дітей у найжахливішій війні, яка розв'язана у центрі Європи", - говориться у зверненні.

В ДТЕК переконані, що повне ембарго не спричинить потрясіння Західний світ. У світі достатньо виробників, здатних наростити видобуток і компенсувати втрати російської нафти.

Також є рішення на рівні урядів щодо використання стратегічних запасів. Щодо газу, європейські країни мають не менше 7 місяців для накопичення альтернативного ресурсу та трансформації свого енергоспоживання до опалювального сезону.

"Політичний режим у Москві, брехливо спекулюючи безальтернативністю своїх поставок, намагається зробити Західний світ співучасником своїх злочинів проти людяності. Не будьте співучасниками! Введіть повне ембарго на нафту та газ із Росії! Зупиніть убивства наших дітей, - наголосили в ДТЕК.