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ДТЭК Ахметова оказал аварийную помощь энергосистеме Польши

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Киев, Понедельник 06 декабря 2021 18:18
ДТЭК Ахметова оказал аварийную помощь энергосистеме Польши Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украина предоставила аварийную помощь энергосистеме Польши с помощью Добротворской ТЭС компании "ДТЭК" Рината Ахметова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".

Общий объем аварийной помощи составил 945 МВт.час (135 МВт ровным графиком в течение 7 часов).

Для этого компания ДТЭК задействовала дополнительный блок на Добротворской ТЭС по запросу "Укрэнерго".

В течение 7 часов 1 из 4 блоков Добротворской ТЭС выполнял указания "Укрэнерго" и нес нагрузку в энергосистеме Польши по ЛЭП 220 кВ Добротворская ТЭС - Замосць.

Это единственная линия электропередачи, соединяющая энергосистему Украины и Польши.

По состоянию на 17:30 Добротворская ТЭС (Львовская обл.) несет нагрузку 3 из 4 энергоблоков.

Как сообщалось, компания "ДТЭК" Рината Ахматова поставила в Украину второе судно из 66 тыс. тонн американского угля.

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