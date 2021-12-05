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ДТЭК Ахметова привез в Украину уже второе судно с углем из США

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Киев , Воскресенье 05 декабря 2021 16:17
ДТЭК Ахметова привез в Украину уже второе судно с углем из США Фото: ДТЭК (dtek.com)
Автор: Артем Горовенко

Компания ДТЭК Рината Ахматова поставила в Украину второе судно с 66 тыс. тонн американского угля.

Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК Энерго".

"Несмотря на крайне сложные условия с доступностью и рекордными ценами на энергоносители на мировых рынках, сегодня мы встречаем уже второе судно с углем из США. В ближайшие дни оно пополнит запасы наших ТЭС и позволит обеспечить стабильность украинской энергосистемы в пиковые периоды. Мы мобилизовали весь имеющийся ресурс для того, чтобы в этих сложных условиях обеспечить стабильность энергосистемы, свет и тепло в домах украинцев, особенно в отопительный сезон”, - отметили в "ДТЭК Энерго”.

Также в компании ожидают в декабре прибытие в Украину еще трех судов класса "Панамакс" с углем, зафрахтованным для нужд собственной генерации. Суммарный объем договоренных на ноябрь-январь поставок составляет почти 470 тыс. т.

В ”ДТЭК Энерго" также отметили, что на сегодня общий объем уже законтрактованного компанией газового угля из Польши, США и Казахстана составил свыше 0,9 млн т. и продолжаются переговоры о дополнительных объемах топлива.

Напоминаем, накануне 60,5 тыс. т топлива из первого судна класса "Панамакс", привезенного ДТЭК для нужд государственной генерации "Центрэнерго", были отгружены в вагоны и направлены в адрес Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС. Они должны помочь стабилизировать ситуацию с нехваткой угля на государственных ТЭС.

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