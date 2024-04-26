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ДТЕК Ахметова назвали найбільшим приватним інвестором в Україні

П'ятниця 26 квітня 2024 18:17
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ДТЕК Ахметова назвали найбільшим приватним інвестором в Україні Фото: ДТЕК Ахметова назвали найбільшим приватним інвестором в Україні (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

Група ДТЕК Ріната Ахметова під час війни стала найбільшим приватним інвестором в українську економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг Forbes.

"Оскільки в Україні зараз немає кредитного фінансування, фактично наш прибуток йде в інвестиції - це приблизно $1 млрд за два роки великої війни. Пріоритетно витрачаємо власні кошти на відновлення зруйнованих станцій, мереж і підстанцій, інвестуємо у видобуток газу та вугілля", - сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Тімченко додав, що у 2023 році інвестиції компанії збільшились на третину – до майже 18,3 млрд грн.

"В Україну ми інвестуємо 90%, в Європу - 10%. Ця пропорція зберігатиметься на період війни. Зважуємо на ризики країни, але готові брати більше, ніж іноземний інвестор", - підкреслив Тімченко додавши, що в Європі інвестиції значною мірою складаються з кредитних коштів.

Він наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення один з головних напрямів компанії - енергетична безпека.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року група ДТЕК Ахметова сплатила 40,2 млрд гривень податків.

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ДТЕК Інвестиції в Україну
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