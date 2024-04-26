ДТЭК Ахметова назвали крупнейшим частным инвестором в Украине

Группа ДТЭК Рината Ахметова во время войны стала самым крупным частным инвестором в украинскую экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Forbes.

"Поскольку в Украине сейчас нет кредитного финансирования, фактически наша прибыль идет в инвестиции - это примерно $1 млрд за два года большой войны. Приоритетно тратим собственные средства на восстановление разрушенных станций, сетей и подстанций, инвестируем в добычу газа и уголь", - сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Тимченко добавил, что в 2023 году инвестиции компании увеличились на треть - почти до 18,3 млрд грн.

"В Украину мы инвестируем 90%, в Европу - 10%. Эта пропорция будет сохраняться на период войны. Взвешиваем риски страны, но готовы брать больше, чем иностранный инвестор", - подчеркнул Тимченко, добавив, что в Европе инвестиции в значительной степени состоят из кредитных. средств.

Он подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения одно из главных направлений компании - энергетическая безопасность.

Напомним, по итогам 2023 года группа ДТЭК Ахметова уплатила 40,2 млрд гривен налогов.