ДТЭК Ахметова избавился от угольных шахт в России

Смена собственника угольных предприятий АО "Донской антрацит", ООО "Сулинантрацит" и АО "Шахтоуправление "Обуховская" уже получила ободрение российской антимонопольной службы.

По данным российского издания, новым владельцем шахт выступает кипрская компания Valleyton Investments Limited.

По имеющимся данным, продавцом шахт выступил российский "Сбербанк" - основной кредитор этих угольных предприятий в Ростовской области.

Как сообщили в компании, "ДТЭК Энерго" выполнил свою ключевую задачу по переводу на уголь марки "Г" энергоблоков, спроектированных под работу на антраците.

Эта программа позволила увеличить долю угля марки "Г" (добывается в Украине) в топливном балансе ТЭС.

Так по итогу 2020 года, ростовские шахты поставили в адрес ТЭС "ДТЭК Энерго" 785 тыс. тонн, что составляет всего 6% в общем объеме потребления.

Ранее ДТЭК сообщил, что основным вектором развития компании будет зеленая энергетика, что предусматривает постепенный отказ от шахт и тепловой генерации.

"Сегодня мы делаем основную ставку на развитие зеленой генерации как производителя электроэнергии", - отметил в комментарии гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.