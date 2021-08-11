ДТЕК Ахметова позбувся вугільних шахт у Росії

Зміна власника вугільних підприємств АТ "Донський антрацит", ТОВ "Сулінантрацит" і АТ "Шахтоуправління "Обухівська" вже отримала підбадьорення російської антимонопольної служби.

За даними російського видання, новим власником шахт виступає кіпрська компанія Valleyton Investments Limited.

За наявними даними, продавцем шахт виступив російський "Сбербанк" - основний кредитор цих вугільних підприємств в Ростовській області.

Як повідомили в компанії, "ДТЕК Енерго" виконав своє ключове завдання з переведення на вугілля марки "Г" енергоблоків, спроектованих під роботу на антрациті.

Ця програма дозволила збільшити частку вугілля марки "Г" (видобувається в Україні) в паливному балансі ТЕС.

Так, за підсумком 2020 року, ростовські шахти поставили на адресу ТЕС "ДТЕК Енерго" 785 тис.тонн, що становить всього 6% в загальному обсязі споживання.

Раніше ДТЕК повідомив, що основним вектором розвитку компанії буде зелена енергетика, що передбачає поступову відмову від шахт і теплової генерації.

"Сьогодні ми робимо основну ставку на розвиток зеленої генерації як виробника електроенергії", - зазначив у коментарі гендиректор ДТЕК Максим Тимченко.