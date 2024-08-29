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ДТЕК Ахметова інвестував 17 млрд грн у вуглевидобуток для стабільності енергосистеми

Четвер 29 серпня 2024 15:17
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ДТЕК Ахметова інвестував 17 млрд грн у вуглевидобуток для стабільності енергосистеми Фото: ДТЕК інвестував 17 млрд грн у вуглевидобуток для стабільності енергосистеми (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Компанія ДТЕК інвестувала 17 млрд гривень власних коштів в українські шахти з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що ці гроші були спрямовані на капітальні ремонти гірничих виробок, комплектацію вугільних лав, оснащення шахт прохідницьким устаткуванням, а також на підземний шахтний транспорт та підтримку виробничих потужностей.

У компанії наголосили, що вкладені кошти дозволяють підтримувати необхідні для роботи теплової генерації запаси палива, а також продовжувати посилено готуватися до найближчого опалювального сезону.

"Для теплової генерації зараз, м’яко кажучи, не найкращі часи. 90% її потужностей зруйновано або пошкоджено ворожими атаками. Але, як би складно не було, ми спрямовуємо усі наявні ресурси як на ремонти та відновлення теплоелектростанцій, так і підтримку їх необхідними запасами палива", - розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Раніше повідомлялося, що цьогоріч шахтарі ДТЕК планують ввести в роботу 27 нових вугільних лав. З початку року вони вже ввели 11, ще 16 планують у серпні – грудні. Минулого року шахтарі компанії ввели в роботу 26 нових вугільних лав.

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