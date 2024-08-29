ДТЭК Ахметова инвестировал 17 млрд грн в угледобычу для стабильности энергосистемы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Эти деньги были направлены на капитальные ремонты горных выработок, комплектацию угольных лав, оснащение шахт проходческим оборудованием, а также на подземный шахтный транспорт и поддержку производственных мощностей.

В компании отметили, что вложенные средства позволяют поддерживать необходимые для работы тепловой генерации запасы топлива, а также продолжать усиленно готовиться к ближайшему отопительному сезону.

"Для тепловой генерации сейчас, мягко говоря, не лучшие времена. 90% ее мощностей разрушены или повреждены вражескими атаками. Но, как бы сложно ни было, мы направляем все имеющиеся ресурсы как на ремонты и восстановление теплоэлектростанций, так и поддержку их необходимыми" запасами топлива", - рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Ранее сообщалось, что в этом году шахтеры ДТЭК планируют ввести в работу 27 новых угольных рядов. С начала года они уже ввели 11, еще 16 планируют в августе – декабре. В прошлом году шахтеры компании ввели в работу 26 новых угольных рядов.