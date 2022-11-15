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ДСНС відновлює роботу на деокупованих територіях Миколаївської і Херсонської областей

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Україна, Вівторок 15 листопада 2022 07:46
ДСНС відновлює роботу на деокупованих територіях Миколаївської і Херсонської областей Фото: ДСНС повертаються на звільнені території (mvs.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій відновлюють роботу на деокупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу ДСНС.

Зведені загони з Миколаївської, Херсонської, Одеської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей, а також Мобільний рятувальний центр швидкого реагування до складу яких входить особовий склад та спеціальна техніка, направлені до місць дислокацій, де надалі нестимуть службу та виконувати завдання за призначенням.

Крім цього, в райони будуть направлені піротехнічні розрахунки.

"Розміновувати територію будуть піротехніки з Дніпропетровщини, Запоріжжя, Херсонщини, Миколаївщини, Кіровоградщини, Черкащини, Хмельниччини, Житомирщини, Одещини, Луганщини, Вінниці, Рівненщини, Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України", - зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, що на території деокупованої Херсонської області сапери розпочали роботу з розмінування та відновлення водопроводу, який подавав питну воду до Миколаєва.

Раніше РБК-Україна писало про те, що ЗСУ звільнили всю територію Миколаївської області на правому березі річки Дніпро.

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ДСНС Херсонська область Миколаївська область
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