ДСНС відновлює роботу на деокупованих територіях Миколаївської і Херсонської областей
Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій відновлюють роботу на деокупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу ДСНС.
Зведені загони з Миколаївської, Херсонської, Одеської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей, а також Мобільний рятувальний центр швидкого реагування до складу яких входить особовий склад та спеціальна техніка, направлені до місць дислокацій, де надалі нестимуть службу та виконувати завдання за призначенням.
Крім цього, в райони будуть направлені піротехнічні розрахунки.
"Розміновувати територію будуть піротехніки з Дніпропетровщини, Запоріжжя, Херсонщини, Миколаївщини, Кіровоградщини, Черкащини, Хмельниччини, Житомирщини, Одещини, Луганщини, Вінниці, Рівненщини, Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України", - зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, що на території деокупованої Херсонської області сапери розпочали роботу з розмінування та відновлення водопроводу, який подавав питну воду до Миколаєва.
Раніше РБК-Україна писало про те, що ЗСУ звільнили всю територію Миколаївської області на правому березі річки Дніпро.
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