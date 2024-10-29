UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

В ДСНС розповіли та показали наслідки нічного удару по Харкову

Фото: росіяни знову вчинили повітряну атаку на Харків (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Вночі російські терористи завдали удару по приватному сектору в Основ’янському районі Харкова. Внаслідок атаки зруйновано і пошкоджено будинки та автомобілі, є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За даними рятувальників, повністю зруйновано один будинок, частково пошкоджено ще 19 будівель та 4 автомобілі.

Пожежу оперативно ліквідовано. З-під завалів дістали тіла 4 загиблих - двох жінок і двох чоловіків.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Психологи ДСНС надають допомогу людям на місці.

Обстріли Харкова

В ніч на вівторок, 29 жовтня, російський агресор вдарив керованими авіабомбами по Харкову.

Спочатку кількість жертв була меншою, а мер міста Ігор Терехов повідомляв про два повністю зруйновані будинки. Однак ближче до ранку під час рятувальної операції під уламками будинку виявляли більше загиблих людей.

Додамо, що армія РФ також вдарила важкою бомбою по Харкову напередодні ввечері. Терористи поцілили в центральну частину міста і зруйнували Будинок Державної промисловості, що перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків