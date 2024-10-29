В ДСНС розповіли та показали наслідки нічного удару по Харкову

Обстріли Харкова

В ніч на вівторок, 29 жовтня, російський агресор вдарив керованими авіабомбами по Харкову.

Спочатку кількість жертв була меншою, а мер міста Ігор Терехов повідомляв про два повністю зруйновані будинки. Однак ближче до ранку під час рятувальної операції під уламками будинку виявляли більше загиблих людей.

Додамо, що армія РФ також вдарила важкою бомбою по Харкову напередодні ввечері. Терористи поцілили в центральну частину міста і зруйнували Будинок Державної промисловості, що перебуває під охороною ЮНЕСКО.

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