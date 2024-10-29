В ГСЧС рассказали и показали последствия ночного удара по Харькову

Обстрелы Харькова

В ночь на вторник, 29 октября, российский агрессор ударил управляемыми авиабомбами по Харькову.

Сначала количество жертв было меньше, а мэр города Игорь Терехов сообщал о двух полностью разрушенных домах. Однако ближе к утру в ходе спасательной операции под обломками дома находили больше погибших людей.

Добавим, что армия РФ также ударила тяжелой бомбой по Харькову накануне вечером. Террористы попали в центральную часть города и разрушили Дом Государственной промышленности, находящийся под охраной ЮНЕСКО.

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