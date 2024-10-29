RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В ГСЧС рассказали и показали последствия ночного удара по Харькову

Фото: россияне снова осуществили воздушную атаку на Харьков (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Ночью российские террористы нанесли удар по частному сектору в Основянском районе Харькова. В результате атаки разрушены и повреждены дома и автомобили, есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По данным спасателей, полностью разрушен один дом, частично повреждены еще 19 зданий и 4 автомобиля.

Пожар оперативно ликвидирован. Из-под завалов достали тела 4 погибших - двух женщин и двух мужчин.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Психологи ГСЧС оказывают помощь людям на месте.

Обстрелы Харькова

В ночь на вторник, 29 октября, российский агрессор ударил управляемыми авиабомбами по Харькову.

Сначала количество жертв было меньше, а мэр города Игорь Терехов сообщал о двух полностью разрушенных домах. Однако ближе к утру в ходе спасательной операции под обломками дома находили больше погибших людей.

Добавим, что армия РФ также ударила тяжелой бомбой по Харькову накануне вечером. Террористы попали в центральную часть города и разрушили Дом Государственной промышленности, находящийся под охраной ЮНЕСКО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков