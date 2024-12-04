У ДСНС розповіли, скількох людей врятували в горах і як уникнути небезпек

Від початку 2024 року гірські пошуково-рятувальні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували майже 600 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова прес-офіцера ДСНС Олександра Хорунжого під час брифінгу.
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За словами Хорунжого, від початку року гірські пошуково-рятувальні підрозділи ДСНС врятували 579 заблукалих у горах людей.
Домедичну допомогу надали 283 туристам. В цілому за 11 місяців 2024 року у горах загинуло, на жаль, 18 осіб.
У прес-службі ДСНС розповіли також, що найчастіше небезпечні ситуації виникають через:
Робота рятувальників у горах (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Для того, щоб уникнути небезпеки під час мандрівок у гори, у ДСНС радять:
Крім того, рятувальники розповіли, як поводитись у разі втрати орієнтації в горах:
Перед виходом у гори необхідно перевірити погодні умови (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
"Дотримуйтесь порад фахівців щодо правил безпеки під час мандрівок у гори. Обов'язково розраховуйте свої сили, зважайте на прогноз погоди та реєструйтеся у мобільному застосунку "Порятунок в горах" або "Порятунок". Пам'ятайте, відповідальність за власну безпеку починається з вас самих", - підсумував Олександр Хорунжий.
Нагадаємо, раніше ми розповідали неймовірну історію порятунку туриста, що блукав у горах 10 днів.
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