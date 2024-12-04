У ДСНС розповіли, скількох людей врятували в горах і як уникнути небезпек

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Через що небезпечні ситуації виникають найчастіше

За словами Хорунжого, від початку року гірські пошуково-рятувальні підрозділи ДСНС врятували 579 заблукалих у горах людей.

Домедичну допомогу надали 283 туристам. В цілому за 11 місяців 2024 року у горах загинуло, на жаль, 18 осіб.

У прес-службі ДСНС розповіли також, що найчастіше небезпечні ситуації виникають через:

недооцінку складності маршруту

переоцінку власних сил

недостатню підготовку до мандрівки (включаючи відсутність необхідного спорядження та детального плану)

ігнорування прогнозів погоди (багато туристів вирушають у гори навіть за несприятливих умов)

фрірайд (спуск лижників чи сноубордистів поза межами визначених трас, що може призвести до тривалих блукань, травм, обвалу лавин чи падіння зі снігових карнизів)

Робота рятувальників у горах (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Як уникнути небезпеки під час мандрівок у гори

Для того, щоб уникнути небезпеки під час мандрівок у гори, у ДСНС радять:

обирати маршрути відповідно до своїх фізичних можливостей і підготовки

планувати маршрут заздалегідь

мати запасний план - у разі непередбачених ситуацій

належно екіпіруватися - включаючи одяг яскравого кольору, тепле спорядження, GPS-навігатори чи офлайн-карти

стежити за прогнозами погоди - відкладати мандрівки за несприятливих умов

повідомляти місцеву пошуково-рятувальну службу про свої плани - використовуючи також мобільний застосунок "Порятунок в горах" або "Порятунок"

брати з собою достатній запас води та їжі, а також аптечку

кататися лише в межах визначених гірськолижних трас - для уникнення небезпечних ситуацій

Крім того, рятувальники розповіли, як поводитись у разі втрати орієнтації в горах:

заспокоїтись і спробувати знайти стежку, струмок чи потік, що ведуть до населених пунктів

зателефонувати до служби порятунку (за номером "101" або "112"), надаючи максимум деталей про маршрут

якщо мобільний зв'язок відсутній - змінити місце розташування та намагатись зателефонувати повторно

уникати стрімких схилів, аби не спричинити лавину

якщо настала ніч - створити укриття у снігу та не засипати (щоб уникнути переохолодження)

Перед виходом у гори необхідно перевірити погодні умови (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Дотримуйтесь порад фахівців щодо правил безпеки під час мандрівок у гори. Обов'язково розраховуйте свої сили, зважайте на прогноз погоди та реєструйтеся у мобільному застосунку "Порятунок в горах" або "Порятунок". Пам'ятайте, відповідальність за власну безпеку починається з вас самих", - підсумував Олександр Хорунжий.