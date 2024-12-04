В ГСЧС рассказали, скольких людей спасли в горах и как избежать опасностей

С начала 2024 года горные поисково-спасательные подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли около 600 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-офицера ГСЧС Александра Хорунжого во время брифинга.
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По словам Хорунжого, с начала года горные поисково-спасательные подразделения ГСЧС спасли 579 заблудившихся в горах людей.
Домедицинскую помощь оказали 283 туристам. В общей сложности за 11 месяцев 2024 года в горах погибли, к сожалению, 18 человек.
В пресс-службе ГСЧС рассказали также, что чаще всего опасные ситуации возникают из-за:
Работа спасателей в горах (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Для того чтобы избежать опасности во время путешествий в горы, в ГСЧС советуют:
Кроме того, спасатели рассказали, как вести себя в случае потери ориентировки в горах:
Перед выходом в горы нужно проверить погодные условия (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
"Соблюдайте советы специалистов по правилам безопасности во время путешествий в горы. Обязательно рассчитывайте свои силы, учитывайте прогноз погоды и регистрируйтесь в мобильном приложении "Порятунок в горах" или "Порятунок". Помните, ответственность за собственную безопасность начинается с вас самих", - подытожил Александр Хорунжий.
Напомним, ранее мы рассказывали невероятную историю спасения туриста, который блуждал в горах 10 дней.
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