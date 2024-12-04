В ГСЧС рассказали, скольких людей спасли в горах и как избежать опасностей

Содержание

Из-за чего опасные ситуации возникают чаще всего

По словам Хорунжого, с начала года горные поисково-спасательные подразделения ГСЧС спасли 579 заблудившихся в горах людей.

Домедицинскую помощь оказали 283 туристам. В общей сложности за 11 месяцев 2024 года в горах погибли, к сожалению, 18 человек.

В пресс-службе ГСЧС рассказали также, что чаще всего опасные ситуации возникают из-за:

недооценки сложности маршрута

переоценки собственных сил

недостаточной подготовки к путешествию (включая отсутствие необходимого снаряжения и детального плана)

игнорирования прогнозов погоды (многие туристы отправляются в горы даже при неблагоприятных условиях)

фрирайда (спуск лыжников или сноубордистов вне определенных трасс может привести к длительным блужданиям, травмам, обвалу лавин или падению со снежных карнизов)

Работа спасателей в горах (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Как избежать опасности во время путешествий в горы

Для того чтобы избежать опасности во время путешествий в горы, в ГСЧС советуют:

выбирать маршруты в соответствии со своими физическими возможностями и подготовкой

планировать маршрут заранее

иметь запасной план - в случае непредвиденных ситуаций

должным образом экипироваться - включая одежду яркого цвета, теплое снаряжение, GPS-навигаторы или офлайн-карты

следить за прогнозами погоды - откладывать путешествия при неблагоприятных условиях

сообщать местной поисково-спасательной службе о своих планах - используя также мобильное приложение "Порятунок в горах" или "Порятунок"

брать с собой достаточный запас воды и пищи, а также аптечку

кататься только в пределах определенных горнолыжных трасс - во избежание опасных ситуаций

Кроме того, спасатели рассказали, как вести себя в случае потери ориентировки в горах:

успокоиться и попытаться найти тропу, ручей или поток, которые ведут к населенным пунктам

позвонить в службу спасения (по номеру "101" или "112"), предоставляя максимум деталей о маршруте

если мобильная связь отсутствует - изменить местоположение и пытаться перезвонить повторно

избегать стремительных склонов, чтобы не вызвать лавину

если наступила ночь - создать укрытие в снегу и не засыпать (во избежание переохлаждения)

Перед выходом в горы нужно проверить погодные условия (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Соблюдайте советы специалистов по правилам безопасности во время путешествий в горы. Обязательно рассчитывайте свои силы, учитывайте прогноз погоды и регистрируйтесь в мобильном приложении "Порятунок в горах" или "Порятунок". Помните, ответственность за собственную безопасность начинается с вас самих", - подытожил Александр Хорунжий.