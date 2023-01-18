У ДСНС розповіли подробиці падіння вертольота у Броварах

Сьогодні вранці у Броварах розбився гелікоптер. Внаслідок його падіння загинуло керівництво МВС, пошкоджень зазнали будинок, дитячий садок та автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС .

"18 січня о 08:20 у м. Бровари Київської області внаслідок падіння вертольоту ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54) сталося пошкодження будівлі ДНЗ (дошкільний навчальний центр - ред.) з послідуючим загоранням, скління у чотирнадцятиповерховому житловому будинку та 3 легкових автомобілів. О 09:06 пожежу в будівлі локалізовано на площі 500 м кв, а о 09:28 - ліквідовано", - сказано у повідомлення.

Повідомляється, що на борту перебувало дев'ять людей - шість чоловік оперативної групи МВС, включно із керівництвом МВС, а також три члена екіпажу ДСНС.

Станом на 11:00, за даними ДСНС, відомо про 15 загиблих, з них 3 дитини. При цьому раніше повідомлялося про щонайменше 18 загиблих.

Окрім того, 25 людей зазнали травмувань, з них 15 дорослих та 10 дітей, яких госпіталізовано до лікарень.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від ДСНС залучено 127 осіб та 30 одиниць техніки. На місці події працюють психологи ДСНС.

РБК-Україна повідомляло, що під час аварії гвинтокрила у Броварах на борту були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович, усі вони загинули.

Додамо, що керівництво МВС направлялося в одну з "гарячих" точок України.

Усе, що відомо про катастрофу, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.